QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zieht am Vormittag an

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von QIAGEN. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 36,45 EUR. Bei 36,46 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 36,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 6.688 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 48,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 48,10 EUR.

QIAGEN ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte QIAGEN ein EPS von 0,53 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 475,89 USD im Vergleich zu 499,63 USD im Vorjahresquartal.

Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2023 2,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

