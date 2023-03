QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteuert sich am Freitagvormittag

Um 09:06 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 43,88 EUR. Bei 43,88 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 43,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 9.114 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 49,37 EUR markierte der Titel am 04.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,11 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,20 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 07.02.2023. Das EPS wurde auf 0,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,74 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,44 Prozent auf 497,98 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 582,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 02.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,10 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie wenig bewegt: QIAGEN geht Partnerschaft für Blutkrebs-Arznei ein

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

QIAGEN-Aktie: Was Analysten im Februar vom Papier halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com