QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zieht am Mittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 36,40 EUR.

Das Papier von QIAGEN legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 36,40 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,91 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 150.273 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,93 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je QIAGEN-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,50 EUR für die QIAGEN-Aktie.

QIAGEN gewährte am 05.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,45 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 521,20 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 509,16 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von QIAGEN rechnen Experten am 04.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

