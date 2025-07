QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN steigt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von QIAGEN zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 41,41 EUR.

Das Papier von QIAGEN konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 41,41 EUR. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 41,49 EUR. Bei 41,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 97.999 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. 14,37 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 34,24 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,32 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,093 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 07.05.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 483,46 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 458,80 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die QIAGEN-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy