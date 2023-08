QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

QIAGEN im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von QIAGEN befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 40,32 EUR ab.

Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 1,5 Prozent auf 40,32 EUR nach. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 39,99 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 128.552 Stück.

Am 16.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,30 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.04.2023 Kursverluste bis auf 39,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,98 EUR aus.

QIAGEN veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 494,86 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 515,51 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte QIAGEN am 01.11.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie indessen in Grün: QIAGEN senkt Umsatzprognose für 2023 - Q2-Zahlen leicht über Erwartungen

QIAGEN-Aktie gibt dennoch nach: QIAGEN erhält FDA-Zulassung für Therascreen PDGFRA-Kit

DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in QIAGEN eingebracht