QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteuert sich am Mittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 37,81 EUR.

Das Papier von QIAGEN legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 37,81 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 38,06 EUR zu. Bei 37,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 57.746 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.01.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,90 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2023 Kursverluste bis auf 36,73 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 2,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 48,40 EUR.

Am 08.08.2023 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,01 Prozent auf 494,86 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 515,51 USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 28.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2023 2,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

