QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Mittag nordwärts

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 44,80 EUR. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 44,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 124.131 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.11.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,53 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 07.11.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 499,63 USD. Im Vorjahresviertel waren 535,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2023 erfolgen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,28 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

