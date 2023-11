QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

QIAGEN im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 35,32 EUR abwärts.

Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 35,32 EUR abwärts. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 35,09 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 154.258 Stück.

Bei 48,36 EUR markierte der Titel am 04.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,92 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (32,74 EUR). Mit Abgaben von 7,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,10 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 30.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 475,89 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 499,63 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.02.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,05 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

