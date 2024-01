QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Donnerstagmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 41,07 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 41,07 EUR zu. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 41,23 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49.706 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 08.02.2023 markierte das Papier bei 47,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 16,19 Prozent Luft nach oben. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 25,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 47,73 EUR angegeben.

Am 30.10.2023 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,50 USD gegenüber 0,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,75 Prozent auf 475,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 499,63 USD in den Büchern gestanden.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,04 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

