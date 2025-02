QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von QIAGEN. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der QIAGEN-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 38,97 EUR.

Die QIAGEN-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 38,97 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,15 EUR an. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,81 EUR ab. Bei 38,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 59.274 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 21,52 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.04.2024 bei 37,63 EUR. Abschläge von 3,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,45 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN gewährte am 05.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 521,20 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 509,16 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte QIAGEN am 05.05.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

