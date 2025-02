QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von QIAGEN

QIAGEN im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 38,63 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 38,63 EUR. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 38,56 EUR. Bei 38,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 157.786 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,60 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,63 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 2,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,45 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 05.02.2025. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 521,20 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 509,16 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 05.05.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,28 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

