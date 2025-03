QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 36,43 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 36,43 EUR ab. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 35,88 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 35,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 115.114 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,01 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,25 EUR am 05.03.2025. Mit einem Kursverlust von 3,23 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,00 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Am 05.02.2025 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 521,20 Mio. USD – ein Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 509,16 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 05.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,27 USD je Aktie aus.

