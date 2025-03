QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 36,10 EUR abwärts.

Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 36,10 EUR. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,88 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 337.468 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 31,20 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,25 EUR. Dieser Wert wurde am 05.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 05.02.2025 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 521,20 Mio. USD – ein Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 509,16 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.05.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Montagnachmittag leichter

DAX-Handel aktuell: DAX zündet zum Handelsende Kursrakete

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Mittwochshandels