QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 35,59 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 35,59 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 36,12 EUR. Bei 35,89 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 89.238 QIAGEN-Aktien.

Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 33,06 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 3,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 47,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 05.02.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 521,20 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 509,16 Mio. USD in den Büchern standen.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 04.05.2026 dürfte QIAGEN die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,27 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

Redaktion finanzen.net

