QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN schiebt sich am Freitagnachmittag vor

So entwickelt sich QIAGEN

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 36,19 EUR zu.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 36,19 EUR. Kurzfristig markierte die QIAGEN-Aktie bei 36,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,89 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 235.368 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,24 EUR ab. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 5,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,50 EUR für die QIAGEN-Aktie.

QIAGEN ließ sich am 05.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 521,20 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 509,16 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 07.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 04.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von QIAGEN.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,27 USD je QIAGEN-Aktie.

