QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteuert sich am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Zuletzt ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 40,90 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 40,90 EUR. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 41,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,68 EUR. Zuletzt wechselten 184.269 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,78 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 34,24 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 16,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,093 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,00 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 483,46 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 458,80 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 12.08.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,34 USD je Aktie aus.

