QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagvormittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 41,06 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:04 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 41,06 EUR. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 41,20 EUR. Mit einem Wert von 41,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 4.742 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei 49,37 EUR erreichte der Titel am 05.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,24 Prozent hinzugewinnen. Am 26.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,30 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 03.05.2023. Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 485,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 628,40 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

So schätzen Analysten die QIAGEN-Aktie ein

QIAGEN-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

QIAGEN-Aktie gewinnt: QIAGEN mit deutlichem Gewinnrückgang