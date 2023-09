QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Montagmittag fester

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 39,21 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:45 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 39,21 EUR nach oben. In der Spitze gewann die QIAGEN-Aktie bis auf 39,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 60.882 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,36 EUR an. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 18,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 48,30 EUR.

QIAGEN gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 494,86 USD, gegenüber 515,51 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,01 Prozent präsentiert.

Die QIAGEN-Bilanz für Q3 2023 wird am 01.11.2023 erwartet.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,07 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen QIAGEN-Investment verdient

QIAGEN-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes QIAGEN-Investment eingebracht