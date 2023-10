QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Vormittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 38,29 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 38,29 EUR zu. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 38,39 EUR. Bei 38,23 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 8.568 Stück.

Am 04.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,36 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,30 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 36,73 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 4,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,40 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 08.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 494,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 515,51 USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von QIAGEN rechnen Experten am 28.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2023 2,06 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX in Grün

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne

Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsstart stärker