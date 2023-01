QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 47,06 EUR. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,37 EUR. Bei 47,07 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 246.583 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,37 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,68 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 37,95 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 24,01 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,53 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Am 07.11.2022 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte QIAGEN ein EPS von 0,58 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 535,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 499,63 USD.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2023 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,30 USD in den Büchern stehen haben wird.

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie belastet: QIAGEN greift bei Verogen zu - zusätzliche Umsätze im Millionenbereich erwartet

November 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der QIAGEN-Aktie angepasst

QIAGEN-Aktie steigt: QIAGEN erhöht Prognose für 2022

