QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 41,23 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die QIAGEN-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 41,23 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,31 EUR an. Bei 40,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 172.862 QIAGEN-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.02.2023 bei 47,72 EUR. 15,74 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,73 EUR.

QIAGEN veröffentlichte am 30.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,53 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 475,89 USD – eine Minderung von 4,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 499,63 USD eingefahren.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der QIAGEN-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 11.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2023 2,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

DAX aktuell: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen