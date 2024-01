QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN legt am Vormittag zu

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 40,87 EUR zu.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 40,87 EUR. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,90 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,76 EUR. Zuletzt wechselten 5.126 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Bei 47,72 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,73 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 30.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 475,89 USD – das entspricht einem Abschlag von 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 499,63 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet. QIAGEN dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 11.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,04 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

