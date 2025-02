QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von QIAGEN zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 38,44 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 38,44 EUR. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 38,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 95.941 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 47,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,63 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,45 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Am 05.02.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 521,20 Mio. USD im Vergleich zu 509,16 Mio. USD im Vorjahresquartal.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 05.05.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,28 USD je QIAGEN-Aktie.

