QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 38,24 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 38,24 EUR. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,09 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,10 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.541 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 23,84 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,63 EUR. Dieser Wert wurde am 19.04.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 1,59 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 48,45 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 05.02.2025 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 521,20 Mio. USD im Vergleich zu 509,16 Mio. USD im Vorjahresquartal.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 05.05.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,28 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

