QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN schiebt sich am Vormittag vor

So entwickelt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 41,42 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 41,42 EUR nach oben. Bei 41,42 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,33 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.443 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.03.2023 erreicht. 9,66 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,75 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 18,51 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,73 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 06.02.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 509,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 497,98 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,10 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende leichter