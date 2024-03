QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau

QIAGEN im Blick

Die Aktie von QIAGEN zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der QIAGEN-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 41,22 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der QIAGEN-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 41,22 EUR. Den Tageshöchststand markierte die QIAGEN-Aktie bei 41,59 EUR. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 41,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,33 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52.051 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 17.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 45,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 33,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 06.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 509,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 497,98 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,10 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

