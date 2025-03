QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 35,83 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 35,83 EUR nach oben. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,97 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,73 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.102 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,19 Prozent. Am 05.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,25 EUR ab. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 1,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,00 EUR.

Am 05.02.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 521,20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 509,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.05.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,27 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester

DAX aktuell: DAX startet im Plus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Montagnachmittag leichter