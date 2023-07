QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Mittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 41,14 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 41,14 EUR. Bei 41,18 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 41,09 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 46.683 QIAGEN-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 49,37 EUR erreichte der Titel am 05.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,00 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,62 EUR. Dieser Wert wurde am 26.04.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 3,69 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,30 EUR.

Am 03.05.2023 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 0,80 USD im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,82 Prozent auf 485,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 628,40 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 01.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,11 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

