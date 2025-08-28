QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 39,33 EUR nach oben.

Die QIAGEN-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 39,33 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 39,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,31 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.168 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,36 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 20,42 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,94 Prozent.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,160 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Am 05.08.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 533,54 Mio. USD im Vergleich zu 496,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,35 USD je Aktie belaufen.

