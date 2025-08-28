DAX23.639 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.183 -0,2%Euro1,1717 -0,2%Öl66,33 ±0,0%Gold3.640 +0,2%
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagvormittag stärker

12.09.25 09:28 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagvormittag stärker

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 39,43 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
39,02 EUR -0,41 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 39,43 EUR. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,45 EUR. Bei 39,31 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 12.794 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 20,12 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,160 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,00 EUR.

QIAGEN ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,85 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 533,54 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte QIAGEN am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,35 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie aber im Minus: Wandelanleihen platziert

QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: QIAGEN-Aktie mit Buy

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
