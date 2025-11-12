QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 11:47 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 38,32 EUR. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,49 EUR. Bei 38,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 63.783 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 23,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 34,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 10,66 Prozent sinken.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,200 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 46,00 EUR.

QIAGEN gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,45 USD im Vorjahresquartal. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 532,58 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 501,87 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte QIAGEN am 10.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

