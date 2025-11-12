QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

So entwickelt sich QIAGEN

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 38,22 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 38,22 EUR. Den Tageshöchststand markierte die QIAGEN-Aktie bei 38,37 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.751 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 34,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,200 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 04.11.2025. In Sachen EPS wurden 0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,45 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 532,58 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 501,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte QIAGEN am 10.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,36 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

