QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von QIAGEN

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 38,86 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 38,86 EUR. Die Abwärtsbewegung der QIAGEN-Aktie ging bis auf 38,69 EUR. Mit einem Wert von 39,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 260.169 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 48,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 19,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 32,74 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,75 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,10 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 30.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 475,89 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 499,63 USD umgesetzt worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 06.02.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,05 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

