QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN fällt am Dienstagvormittag

Blick auf QIAGEN-Kurs

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 38,82 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die QIAGEN-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 38,82 EUR abwärts. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,80 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,18 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 23.127 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2023 auf bis zu 48,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 32,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,10 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Am 30.10.2023 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,75 Prozent zurück. Hier wurden 475,89 USD gegenüber 499,63 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 06.02.2024 gerechnet.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,05 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende in Grün

Pluszeichen in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Plus

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer