QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN steigt am Montagmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 44,30 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 44,30 EUR. Kurzfristig markierte die QIAGEN-Aktie bei 44,49 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,93 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 82.511 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 13.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,49 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 0,42 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,59 EUR am 18.04.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 17,42 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,45 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 06.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 475,89 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 501,87 Mio. USD ausgewiesen.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,18 USD im Jahr 2024 aus.

