QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 40,25 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 40,25 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bisher bei 40,07 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 180.875 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,23 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 17,33 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,75 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 16,14 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,73 EUR.

QIAGEN gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,55 USD gegenüber 0,55 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 509,00 USD gegenüber 497,98 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte QIAGEN am 07.05.2024 vorlegen.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

