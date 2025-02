QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagmittag verlustreich

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 38,22 EUR.

Die QIAGEN-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 38,22 EUR abwärts. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,04 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 38,76 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 123.315 Stück gehandelt.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,90 Prozent hinzugewinnen. Am 19.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,63 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,45 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 05.02.2025 vor. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 521,20 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 509,16 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 05.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,28 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

