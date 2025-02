QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von QIAGEN. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 38,64 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 38,64 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 38,80 EUR. Bei 38,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 17.235 Aktien.

Bei 47,36 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,56 Prozent hinzugewinnen. Am 19.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,63 EUR. Mit Abgaben von 2,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,45 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 05.02.2025. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 521,20 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 509,16 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,36 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 05.05.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,28 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX klettert letztendlich