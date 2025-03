QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag stabil

Kursentwicklung

Die Aktie von QIAGEN zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die QIAGEN-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 36,18 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die QIAGEN-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 36,18 EUR. Bei 36,21 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 35,87 EUR. Bei 36,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 59.569 Stück gehandelt.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,91 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,25 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,00 EUR.

QIAGEN gewährte am 05.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 521,20 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 509,16 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die QIAGEN-Bilanz für Q1 2025 wird am 05.05.2025 erwartet.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,27 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester

DAX aktuell: DAX startet im Plus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Montagnachmittag leichter