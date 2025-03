QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteidigt am Nachmittag Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von QIAGEN hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 36,18 EUR.

Die QIAGEN-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 36,18 EUR. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,23 EUR. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,87 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,11 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 144.348 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 47,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 23,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 05.03.2025 Kursverluste bis auf 35,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 2,57 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,00 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 05.02.2025. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 521,20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 509,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 05.05.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,27 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

