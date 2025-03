QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verliert am Vormittag

QIAGEN im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 35,88 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 35,88 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 35,88 EUR. Bei 36,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 14.104 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,00 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,25 EUR. Dieser Wert wurde am 05.03.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 1,74 Prozent sinken.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,00 EUR an.

Am 05.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 521,20 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 509,16 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,36 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte QIAGEN am 05.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,27 USD je Aktie aus.

