QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN büßt am Mittwochvormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 38,74 EUR nach.

Die QIAGEN-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 38,74 EUR. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 38,74 EUR. Bei 38,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.343 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei 48,36 EUR erreichte der Titel am 04.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 24,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,58 EUR. Dieser Wert wurde am 08.09.2023 erreicht. Mit Abgaben von 0,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 48,30 EUR.

QIAGEN gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 0,51 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 494,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 515,51 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 01.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

