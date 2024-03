QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN legt am Vormittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von QIAGEN zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von QIAGEN konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 40,96 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 40,96 EUR nach oben. Bei 40,96 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,67 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.144 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 17.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 45,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Bei einem Wert von 33,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 21,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,73 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 509,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 497,98 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

