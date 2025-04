QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN legt am Mittag zu

QIAGEN im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 36,82 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 36,82 EUR. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 37,19 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,87 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52.410 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 47,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Mit Abgaben von 7,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 47,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 05.02.2025. QIAGEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 521,20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 509,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte QIAGEN am 07.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 04.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,28 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

