QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN steigt am Vormittag

Die QIAGEN-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 44,98 EUR. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,06 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.012 QIAGEN-Aktien.

Bei einem Wert von 51,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,95 EUR. Mit Abgaben von 18,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 48,64 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 27.07.2022. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 515,51 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 567,30 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 02.11.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2022 2,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

