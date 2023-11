QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag höher

So entwickelt sich QIAGEN

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 36,07 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere um 11:47 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 36,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,07 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 41.209 QIAGEN-Aktien.

Am 04.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,36 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 25,41 Prozent niedriger. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 10,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,10 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Am 30.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,50 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,53 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 475,89 USD. Im Vorjahresviertel waren 499,63 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,05 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

