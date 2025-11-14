DAX23.686 -1,5%Est505.655 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -4,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1614 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.148 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag
Amazon-Aktie leichter: Prime Video stellt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger vor Amazon-Aktie leichter: Prime Video stellt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
QIAGEN im Blick

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit Abschlägen

14.11.25 12:04 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 38,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
38,22 EUR -0,37 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:45 Uhr ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 38,30 EUR. Bei 38,07 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,23 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 38.491 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 23,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,24 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,200 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 EUR an.

Am 04.11.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 532,58 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 501,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Deutsche Bank AG: QIAGEN-Aktie erhält Buy

DZ BANK gibt QIAGEN-Aktie Kaufen

QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
11.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
11.11.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
05.11.2025QIAGEN NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
11.11.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
05.11.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025QIAGEN NeutralUBS AG
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QIAGEN N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen