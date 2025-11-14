QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit Abschlägen

QIAGEN im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 38,30 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 38,30 EUR. Bei 38,07 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,23 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 38.491 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 23,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,24 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,200 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 EUR an.

Am 04.11.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 532,58 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 501,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Deutsche Bank AG: QIAGEN-Aktie erhält Buy

DZ BANK gibt QIAGEN-Aktie Kaufen

QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt