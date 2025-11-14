QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 38,18 EUR abwärts.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 38,18 EUR. Bei 38,07 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 38,23 EUR. Bisher wurden via XETRA 104.690 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR. 24,05 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,200 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 EUR an.

Am 04.11.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 532,58 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 501,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,36 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

