QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der QIAGEN

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 38,20 EUR.

Um 09:05 Uhr fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 38,20 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 38,19 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 38,23 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.820 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 19,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 34,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 10,37 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,200 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 EUR an.

Am 04.11.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,45 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 501,87 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 532,58 Mio. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Deutsche Bank AG: QIAGEN-Aktie erhält Buy

DZ BANK gibt QIAGEN-Aktie Kaufen

QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt