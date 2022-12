QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 0,6 Prozent auf 47,06 EUR. Die QIAGEN-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,44 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,91 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 179.563 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.12.2021 auf bis zu 49,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 5,58 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,95 EUR am 08.03.2022. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 24,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 48,53 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 07.11.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 USD, nach 0,58 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 499,63 USD – das entspricht einem Abschlag von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 535,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 07.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

